В Сочи задержали самолет в Москву из-за пассажира, который не хотел надевать маску

Рейс авиакомпании Nordwings Сочи — Москва должен был отправиться в 12:10. В пресс-службе международного аэропорта Сочи рассказали порталу Юга.ру, что один из пассажиров начал спорить с экипажем по поводу соблюдения масочного режима и отказался надевать средство индивидуальной защиты. К инциденту привлекли полицию и службу авиабезопасности. В итоге вылет задержали на час — до 13:11.