В Сочи задержали самолет в Москву из-за пассажира, который не хотел надевать маску

Краснодарский край

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В международном аэропорту Сочи 28 января задержали авиарейс в Москву из-за отказа пассажира надеть маску

Рейс авиакомпании Nordwings Сочи — Москва должен был отправиться в 12:10. В пресс-службе международного аэропорта Сочи рассказали порталу Юга.ру, что один из пассажиров начал спорить с экипажем по поводу соблюдения масочного режима и отказался надевать средство индивидуальной защиты. К инциденту привлекли полицию и службу авиабезопасности. В итоге вылет задержали на час — до 13:11.

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«В 13:07 Иван Х. был снят с рейса. Летевший вместе с ним второй пассажир отказался лететь», — уточнила представитель пресс-службы.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в октябре 2020 года в Сочи экстренно приземлился самолет из-за плохого самочувствия ребенка-пассажира.

Авиация Коронавирус Сочи

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