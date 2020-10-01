В Сочи экстренно сел самолет из-за плохого самочувствия ребенка-пассажира

Самолет Анталья — Санкт-Петербург вынужденно сел в аэропорту Сочи в 17:24. Причиной стало плохое самочувствие шестилетнего ребенка на борту. Его и мать госпитализировали в городскую больницу. В 20:49 самолет вылетел в Санкт-Петербург, сообщили «Известиям.78» в пресс-службе международного аэропорта.

По словам очевидцев случившегося, у несовершеннолетнего мог произойти приступ эпилепсии. Ему стало плохо уже спустя полчаса после вылета.

Как писали Юга.ру, в ноябре 2019 года в Ростове приземлился самолет Москва — Анапа из-за смерти пилота. В марте 2020 года в Москве сел самолет из Сочи со сработавшим датчиком отказа двигателя. А в августе в Сочи приземлился рейс, пассажирка которого пожаловалась на боли в животе.