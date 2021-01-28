На Кубани около тысячи школьников перевели на домашнее обучение

Краснодарский край

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В Краснодарском крае к 28 января на дистанционном обучении из-за COVID-19 находятся 39 классов и 18 тыс. студентов

Напомним, 11 января стало известно, что на Кубани в очном режиме начали работать все школы, кроме одной. При этом еще в декабре 2020-го власти сообщали, что число школьников на дистанционке из-за коронавируса увеличилось в три раза и достигло 10 тыс. человек.

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В оперштабе Кубани 28 января рассказали, что закрыли 39 классов в 19 школах Краснодара и Сочи, а также Туапсинского, Новокубанского, Курганинского, Гулькевичского, Успенского и Кущевского районов. Всего на дистанционном обучении находится 999 детей.

В министерстве образования, науки и молодежной политики края уточнили, что из-за выявленных случаев COVID-19 также закрыты 16 групп в 11 детских садах Геленджика, Горячего Ключа, Краснодара и Сочи, Динского, Красноармейского, Ленинградского, Приморско-Ахтарского и Темрюкского районов (259 воспитанников). Кроме того, на дистанционку отправили одну группу в Краснодарском колледже электронного приборостроения (25 студентов).

Около 60 тыс. студентов 45 вузов обучаются по смешанной форме для профилактики распространения коронавируса, в том числе студенты колледжей и техникумов при высших учебных заведениях. В 17 вузах более 18 тыс. человек перевели на дистанционное обучение, например, Сочинский государственный университет.

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