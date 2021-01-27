Число безработных в Крыму увеличилось в 9 раз за время пандемии

Крым

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26 января стало известно, что в службах занятости Крыма зарегистрировали более 48 тысяч человек на фоне коронавирусных ограничений

Об этом рассказала вице-премьер региона Елена Романовская на заседании совета министров республики. 

«Мы наблюдаем значительный рост зарегистрированных безработных в органах службы занятости населения Крыма. Численность безработных в течение 2020 года — с начала пандемии — выросла в девять раз: с 5 тыс. 290 человек, состоящих на учете на 1 января 2020 года, до 48 тыс. 63 человек на 1 января 2021 года», — сообщила она.

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По словам Романовской, на учет в 2020 году встали в том числе те, кто хочет получить повышенные пособия — это не только граждане, недавно потерявшие работу, но и давно безработные либо «скрытые» самозанятые. Таким образом, уровень безработицы с 0,6% вырос до 5,2 %. При этом число вакансий в Крыму снизилось в два раза за год — сейчас на одно предложение претендуют четыре человека, пишет «Интерфакс».

Коронавирус повлиял и на рынок труда Кубани. По данным мэрии Краснодара на 30 ноября 2020 года, число безработных в городе выросло в 23 раза. 

Безработица Коронавирус Трудоустройство

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