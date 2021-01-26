В Краснодаре накажут водителя маршрутки, который проехал по встречке задом наперед
26 января в администрации Краснодара сообщили о начале проверки после видео, на котором водитель маршрутки нарушил ПДД
Видео с маршруткой появилось в телеграм-канале «Шанхай Краснодар» утром 26 января. Очевидцы засняли, как автобус маршрута № 62 задним ходом движется по встречной полосе дороги на улице Московской. Позже ситуацию прокомментировали в администрации Краснодара.
В городском департаменте транспорта сообщили, что водителя, который грубо нарушил правила дрожного движения, уже сняли с линии. Руководство предприятия-перевозчика проводит служебное расследование. По результатам проверки выберут взыскание.
Кроме того, видео и другие документы направили в ГИБДД, чтобы там также приняли меры по факту нарушения ПДД.
Напомним, накануне мэр Краснодара Евгений Первышов обратил внимание на жалобы горожан в соцсетях о маршрутках на Московской. Жители выразили недовольство тем, что после начала строительства трамвайной ветки маршрутчики вместо движения по установленной схеме начали срезать путь. Глава краевого центра поручил выставить контролеров на маршруте.
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