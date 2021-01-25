В Анапе сгорело 40 га плавней, из-за пожара перекрыли часть трассы. Фото

Напомним, днем 25 января в станице Анапской загорелись камыши. Сначала МЧС сообщало, что площадь пожара составила 1 тыс. кв. метров, однако вечером в пресс-службе мэрии курорта уточнили, что огнем пройдено уже 40 га. На месте работают 90 спасателей и 28 машин, в том числе болотоход. Угрозы жилым домам нет, на трассе возле пожара дежурят экипажи ДПС.

Глава Анапы Василий Швец поручил обеспечить регулярный подвоз воды, развернуть мобильные пункты питания для спасателей, казаков и волонтеров, а также предусмотреть в санаториях места для эвакуации на случай, если огонь подойдет близко к домам. Тушение осложняется труднодоступной местностью и сильным ветром. По словам мэра, если до утра пожар не потушат, то спасатели привлекут авиацию.

«При таком ветре справиться с огнем с земли очень сложно, а нам нельзя терять время, поэтому вертолеты окажут значительную помощь. Готовьте заявку в главное управление МЧС Краснодарского края», — обратился к членам оперштаба Швец.

В пресс-службе мэрии отметили, что авиацию для тушения можно применять только в светлое время суток, поэтому эту ночь пожарные будут работать с земли.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю добавили, что полицейские перекрыли участок ФАД «Новороссийск — Керчь» из-за распространения огня. Сейчас пожаром охвачено около 4 га.