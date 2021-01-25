В Анапе загорелись плавни на площади тысяча квадратных метров

Сообщение о возгорании на улице Набережной в станице Анапской поступило спасателям в 14:29. Спустя 14 минут пожарные установили, что загорелся камыш на площади 1 тыс. кв. метров. На месте работали 24 человека и 5 машин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Информация уточняется, данных о ликвидации возгорания еще не было.

Напомним, вечером 23 января в Краснодаре произошел пожар в многоэтажке на улице Черкасской, один человек погиб.