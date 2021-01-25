В Анапе загорелись плавни на площади тысяча квадратных метров

Краснодарский край

Распечатать

В Анапе днем 25 января спасатели тушили пожар в камышах

Сообщение о возгорании на улице Набережной в станице Анапской поступило спасателям в 14:29. Спустя 14 минут пожарные установили, что загорелся камыш на площади 1 тыс. кв. метров. На месте работали 24 человека и 5 машин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Информация уточняется, данных о ликвидации возгорания еще не было.

Напомним, вечером 23 января в Краснодаре произошел пожар в многоэтажке на улице Черкасской, один человек погиб.

Анапа МЧС Пожары

Новости

В Анапе загорелись плавни на площади тысяча квадратных метров
В Краснодаре завели уголовное дело на участника митинга, который оголил ягодицы на памятнике казачеству
В интернете появилась петиция за снос «дворца Путина» в Геленджике
Хабиб задумался о карьере футболиста
В Краснодаре ампутировали ноги женщине, которую знакомый вытолкнул с балкона
«Хулиганские выходки, конечно». Первышов прокомментировал дрифт BMW в центре Краснодара

Лента новостей

«Дедушку чуть не растерзали». Монологи краснодарцев из очереди на вакцинацию
Сегодня, 08:01
«Дедушку чуть не растерзали». Монологи краснодарцев из очереди на вакцинацию
Плакаты, ершики и автозаки
Вчера, 12:28
Плакаты, ершики и автозаки
Как проходил митинг в поддержку Навального в Краснодаре. Фоторепортаж
Акция сторонников Навального 23 января в Краснодаре
23 января, 13:35
Акция сторонников Навального 23 января в Краснодаре
Онлайн‑трансляция

Реклама на портале