Причиной аварии на канатной дороге в Грузии назвали ошибку оператора

Власти Грузии заявили, что причиной аварии на канатной дороге на горнолыжном курорте Гудаури стали неправильные действия оператора

Об этом рассказал вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили, сообщает RT со ссылкой на РИА «Новости».

«Мы установили, что, действительно, имело место падение электронапряжения. Это вызвало приостановку движения канатной дороги. Однако после приостановки канатки оператор должен был переключить дорогу на дизель-генератор и доставить туристов на ту точку, откуда бы они могли спуститься. Оператор допустил ошибку, это был человеческий фактор», — сказал Кумсишвили.

Как сообщали Юга.ру, в Грузии на горнолыжном курорте 16 марта вышла из строя канатная дорога. Пострадали восемь человек.