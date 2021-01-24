В Краснодаре легковушка столкнулась с маршруткой и сбила пешехода, пострадали трое

Сообщение о ДТП на пересечении улиц Таманской и Ставропольской поступило в 8:30. 36-летний водитель Chevrolet Lanos, гражданин соседней республики, двигался по улице Таманской в сторону Новороссийской. На регулируемом перекрестке со Ставропольской он выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с маршруткой Mercedes-Benz, в которой находились 58-летний водитель и пассажир. От удара Chevrolet изменил траекторию и сбил 73-летнего пешехода, который стоял на обочине. Затем Chevrolet наехал на дорожный знак и металлическое ограждение.

В результате ДТП пострадали виновник аварии и пассажир Mercedes-Benz. С различными травмами их доставили в медучреждение. Также травму головы получил пешеход, но от госпитализации отказался. По факту аварии проводится административное расследование, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УВМД России по Краснодару.

Информация о происшествии появилась также в телеграме «Туподар Краснодар». Очевидица, которая была пассажиркой маршрутки № 39, рассказала, что «отделалась немного разбитым носом, шишкой на лбу и синяками на ногах». Другие очевидцы отметили, что, по словам родственника пострадавшего пешехода, который отказался от госпитализации, дома у него разболелась голова и стала отниматься рука.

Напомним, в ноябре в Анапе столкнулись две маршрутки, водителя одной из гих зажало в кабине.