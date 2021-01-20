«Ростелеком» подключил цифровые сервисы для ветропарка на Ставрополье

«Ростелеком» снабдил цифровыми услугами связи расположенную в Ставропольском крае Кочубеевскую ветряную электростанцию (ВЭС)

Она была запущена в конце 2020 года и сразу же начала поставлять электроэнергию на оптовый рынок. Для подключения Кочубеевской ВЭС к сетевой инфраструктуре технические специалисты «Ростелекома» проложили 10 км оптоволоконного кабеля. Работы велись в сложных условиях холмистой местности на глубине 1,5 метра с переходом через магистральный газопровод высокого давления. В итоге провайдер подключил электростанцию к интернету с пропускной способностью до 200 Мбит/с и цифровой телефонии. Энергетики планируют использовать связь для координации работы и для сбора и передачи телеметрических данных с электроэнергетических установок в рамках М2М-системы в диспетчерский пункт станции.

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«Мы довольны сотрудничеством с «Ростелекомом». Построенные для ветростанции линии связи обеспечивают стабильную работу оборудования. Это наш первый, но не последний совместный проект в регионе. ВЭС строят еще на трех площадках в Ставропольском крае и Ростовской области», — прокомментировал начальник управления информационных технологий АО «НоваВинд» Дмитрий Николин. Кочубеевская ВЭС входит в структуру компании «НоваВинд» (дивизион «Росатома» по ветроэнергетике) и состоит из 84 электрогенерирующих ветроустановок с мощностью 2,5 МВт каждая. Плановая среднегодовая выработка станции составляет 496,7 млн кВт/ч.