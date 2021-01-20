В Армавире арестовали мужчину на 5 суток за нарушение режима самоизоляции

Ранее жителя Армавира привлекли по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Эта статья появилась в кодексе весной 2020 года, она предназначена для нарушителей режима самоизоляции во время карантина. Суд назначил мужчине административный штраф. Однако тот не оплатил его.

Судебный пристав предупреждал должника о правовых последствиях из-за задолженностей. Но результата это не принесло. Тогда на местного жителя составили протокол по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания). Мировой судья признал его виновным и назначил ему арест на пять суток в спецприемнике города. Мужчина уже на свободе, заключили в пресс-службе ГУФССП России по Краснодарскому краю 20 января.

Напомним, ранее жителю Кущевского района назначили 30 часов обязательных работ за нарушение ковидных ограничений.