Жителю Кущевского района назначили 30 часов обязательных работ за нарушение ковидных ограничений

В Краснодарском крае назначили наказание еще двум людям, которые нарушили режим ограничений в период коронавируса

Ранее жителей Кущевского района привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Суд назначил наказание в виде административного штрафа, однако мужчина и женщина не оплатили их.

Статью 20.6.1 КоАП РФ ввели в кодекс для нарушителей режима, который ограничивает распространение коронавируса. На Кубани этим режимом был карантин.

Позже приставы района несколько раз предупреждали нарушителей о необходимости погасить задолженность. Однако они этого не сделали.