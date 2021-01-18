Жителю Кущевского района назначили 30 часов обязательных работ за нарушение ковидных ограничений

Краснодарский край

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В Краснодарском крае назначили наказание еще двум людям, которые нарушили режим ограничений в период коронавируса

Ранее жителей Кущевского района привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Суд назначил наказание в виде административного штрафа, однако мужчина и женщина не оплатили их.

Статью 20.6.1 КоАП РФ ввели в кодекс для нарушителей режима, который ограничивает распространение коронавируса. На Кубани этим режимом был карантин.

Позже приставы района несколько раз предупреждали нарушителей о необходимости погасить задолженность. Однако они этого не сделали.

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Из-за этого на мужчину и женщину составили протоколы уже за уклонение от исполнения наказания по ч. 1 ст.20.25 КоАП РФ. Суд признал обоих граждан виновными и назначил женщине штраф в 2 тыс. рублей, мужчине — 30 часов обязательных работ, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Краснодарскому краю 18 января.

Как писали Юга.ру, 12 января стало известно о приговоре другому жителю Кубани, который нарушил карантин. Его арестовали на шесть суток. 

Коронавирус Кущёвский район Судебные приставы

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