В Краснодаре начали разбирать ёлку, которую за свой счет украсил местный предприниматель

Напомним, в 2020 году администрация Краснодара купила две искусственные ели и игрушки на 11,3 млн рублей. При этом украсил 22-метровую елку на Главной городской площади за свой счет бизнесмен Александр Кравченко. На это он потратил около 2 млн рублей. Его инсталляцию открыли 18 декабря.

16 января Кравченко побывал возде новогодней ёлки и снял видео, на котором рассказал о состоянии игрушек после праздников. Оказалось, что почти за месяц жители и гости города сломали многие украшения: оторвали банты с коробок, лопнули надувной шар со снегом и снеговиком. Кроме того, на многие инсталляции пытались залезть и пинали ногами — на них видны следы обуви. Кроме того, многие новогодние шары оказались сломаны.

«Выглядит плохо всё, кроме того, что сделано из железа. Похоже, в следующий раз всё из железа делать нужно, чтобы не унесли, не утащили, не взорвали и не разграбили», — рассудил Кравченко.

Также он рассказал, что ему не понравились аттракционы, напоминающие советское время. По его мнению, лучше было бы оставить открытое пространство или установить что-то другое. Предприниматель добавил, что больше не хочет взаимодействовать с администрацией города, потому что «ему хватило».

«Сейчас было бы уместно подвести какой-то итог о том, как следят за порядком на Главной городской площади, где повсюду висят камеры. Сейчас было бы уместно сказать, какие бюджеты выделяются на казачество, патрули, систему МВД и так далее. Но я думаю, что вы сами без меня всё понимаете и сами итог этот подведете. Буквально 2 млн рублей и 16 дней жизни, пока всю инсталляцию уничтожили», — резюмировал Кравченко.

В пресс-службе администрации Краснодара порталу Юга.ру рассказали, что бизнесмен заберет всю инсталляцию (кубы, цифры и так далее), а мэрии передаст ёлочные игрушки, которые потом будут снова использовать. Однако Кравченко объяснил редакции, что сейчас он заберет всё на свой склад, а уже после этого будет решать вопрос с администрацией.