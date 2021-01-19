На побережье Черного моря под Туапсе остановили 3 «Ласточки» и 8 поездов

Утром 19 января на ж/д путях в Краснодарском крае из-за происшествия произошла задержка поездов

На участке Туапсе — Адлер около станции Водопадный в 6:50 на контактную сеть упал посторонний предмет. Из-за этого на путях задержали 11 пассажирских поездов.

В их числе оказались три «Ласточки» (№ 802 Адлер — Краснодар, № 814 Адлер — Майкоп, № 821 Краснодар — Имеретинский Курорт), а также поезда № 6802 Имеретинский Курорт — Туапсе, № 6803 Туапсе — Имеретинский Курорт, № 6003 Туапсе — Аэропорт Адлер, № 169 Москва — Роза Хутор, № 35 Санкт-Петербург — Адлер, № 87 Нижний Новгород — Адлер, № 407 Челябинск — Адлер и № 103 Москва — Адлер.

Сейчас время задержки поездов достигло полутора часов. Железнодорожники принимают меры, чтобы сократить отставание поездов от расписания, заявили в пресс-службе СКЖД. Всю оперативную информацию можно узнать по телефону информационного центра 8-800-775-00-00.

Как писали Юга.ру, в середине января под Сочи поезд сбил стадо коров.