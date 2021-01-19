В горах Сочи прогнозируют сход лавин

Адыгея, Краснодарский край

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В МЧС предупредили об опасности схода лавин в Сочи и других горах Краснодарского края и Адыгеи в конце января

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России сообщил, что с 18 по 25 января ожидается значительная степень лавинной опасности в горных районах Северо-Кавказского федерального округа, Краснодарского края и Адыгеи на высоте более 2 тыс. метров. Также в Сочи есть вероятность схода лавин на высоте от 1,5 тыс. метров.

Как писали Юга.ру, 18 января в Домбае лавина сошла на горную трассу, под ней оказались туристы. Между тем в Сочи в этот день была непогода. Во время урагана упало 40-метровое дерево и повредило крышу дома.

МЧС Погода Сочи

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В горах Сочи прогнозируют сход лавин
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