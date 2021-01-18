В Домбае лавина сошла на горнолыжную трассу, под снегом могут находиться до 12 человек

Информация о сходе снежной лавины на горнолыжную трассу поступила дежурному в 13:30, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По предварительной информации, лавина сошла с пятой по четвертую очередь канатно-кресельной дороги на курорте.

«Четыре человека пострадали. Длина лавины — 300 метров», — рассказал источник.

В пресс-службе МЧС России уточнили, что сход лавины произошел на горе Мусса-Ачитара. По предварительной информации, лавина могла накрыть от 4 до 12 человек. При этом «Интерфакс» со ссылкой на источник написал, что под лавину могли попасть дети, а всего под снегом могут находиться до 20 человек.

Кроме того, по данным МЧС России, под лавину попали два вагончика пункта проката горнолыжного снаряжения, также повреждено кафе.

Сейчас на месте ЧП работает более 170 человек и 20 единиц техники.