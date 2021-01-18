В Сочи из-за урагана упало 40-метровое дерево и повредило крышу дома

Накануне два больших дерева, одно из которых высотой 40 метров, упали из-за сильного ветра в Сочи. В местных пабликах написали, что инцидент произошел на улице Депутатской, однако в пресс-службе мэрии Сочи порталу Юга.ру уточнили, что деревья упали на улице Дарвина, 93.

Стволы рухнули на придомовую территорию, повредили крышу дома, две машины и выбили стекла. Погибших и пострадавших нет.

Как уточнили в администрации Хостинского района, ликвидация последствий стихии уже завершается.