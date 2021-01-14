В Сочи ветер повалил вековой дуб и стометровый забор

Краснодарский край

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В Сочи 14 января порывы ветра до 20 м/с повалили вековой дуб и забор

Сильные порывы ветра до 20 м/с стали причиной падения столетнего кедра гималайского в старейшем сочинском парке «Ривьера».

«Очень жаль, что погибло старое дерево, посаженное еще при жизни основателя парка купца Василия Хлудова», — сообщили порталу Юга.ру работники парка.

По их мнению, кедр можно бы было спасти, если бы вовремя были сделаны необходимые поддерживающие устройства. Особенно сильным был ветер в Имеретинской низменности. На набережной он снес стометровый забор, который упал на пальмы. В расположенном рядом приморском отеле уточнили, что восстановительные работы уже завершили.

Как писали Юга.ру, в Сочи 13 января сильный ветер повалил деревья и снес забор.

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