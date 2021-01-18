На Кубани и в Адыгее уже три месяца ищут женщину с татуировкой розы, которая уехала из дома на Мitsubishi Lancer

Адыгея, Краснодарский край

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В январе в Краснодарском крае и Адыгее продолжаются поиски пропавшей 31-летней Ярославы Болговой

Юга.ру уже писали о пропавшей девушке ранее. В ходе предварительного расследования установлено, что 17 ноября 2020 года Ярослава Болгова вышла из дома на улице Бжегокайской в ауле Новая Адыгея. Весь день она передвигалась на черной машине Мitsubishi Lancer с госномерами У965ВХ, 142 регион. Также стало известно, что примерно в 10:00 она выехала на автомобиле из поселка Яблоновского. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

В СУ СК России по Адыгее завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Приметы пропавшей: на вид 32-33 года, светлые длинные (наращенные) волосы, карие глаза, рост 165-167 см. На животе два шрама, на правой руке выше кисти татуировка в виде розы. В день исчезновения была в черной кожаной куртке, синих джинсах, красном свитере, черных туфлях, сообщает СУ СК России по Краснодарскому краю 18 января. 

Тех, кто обладает информацией об обстоятельствах исчезновения или местонахождении девушки, просьба позвонить по телефонам: 8 (961) 818-88-588 (918) 152-26-22 или 02.

Пропавшие без вести Следственный комитет

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