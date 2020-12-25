Под Краснодаром пропала 31-летняя женщина с татуировкой розы на Мitsubishi Lancer

Адыгея, Краснодарский край

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В декабре в Адыгее и Краснодарском крае продолжают искать женщину, которая пропала в республике больше месяца назад

17 ноября 2020 года в 10:00 жительница Адыгеи Ярослава Болгова вышла из дома на улице Бжегокайской в ауле Новая Адыгея. На протяжении всего дня она ездила на черной машине Мitsubishi Lancer с госномерами У965ВХ, 142 регион, но домой так и не вернулась. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

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По факту исчезновения женщины следственный комитет завел уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), сообщили в пресс-службе СУ СК России по Адыгее 24 декабря.

Приметы пропавшей: на вид 30-32 года, рост 165-167 см, светлые длинные наращенные волосы, карие глаза. Особые приметы: два шрама на животе, на правой руке выше кисти татуировка в виде розы. В день исчезновения Болгова была в черной кожаной куртке, синих джинсах, красном свитере и черных туфлях.

Граждан, у которых есть информация об обстоятельствах исчезновения или местонахождении жительницы Адыгеи, просят позвонить по телефонам: 8 (961) 818-88-588 (918) 152-26-22 или 02.

Пропавшие без вести Розыск людей Следственный комитет

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