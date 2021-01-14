Худрук «Ералаша» Борис Грачевский умер от COVID-19

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Художественный руководитель детского журнала «Ералаш» Борис Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни

О смерти художественного руководителя детского юмористического журнала «Ералаш» сообщил РБК. Информацию подтвердил друг Бориса Греческого артист Владимир Долинский, добавил «Интерфакс». Причиной смерти он назвал коронавирус. Также смерть артиста подтвердила ТАСС его супруга Екатерина Белоцерковская.

Напомним, Грачевскому был 71 год, в декабре 2020 года он заразился коронавирусом и спустя неделю болезни его госпитализировали. 31 декабря его перевели в реанимацию, его состояние жена называла стабильно тяжелым. 9 января телеграм-каналы сообщали, что артиста подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозную кому.

Борис Грачевский — советский и российский кинорежиссер и сценарист, организатор кинопроизводства, художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш», член Российской академии кинематографических искусств «Ника».

Коронавирус смерть

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