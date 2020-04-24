На Кубани поезд сбил 18-летнюю девушку, она осталась жива

По предварительной информации, девушка шла вдоль железнодорожных путей на перегоне между Усть-Лабинском и станцией Варилка (станица Воронежская). В 8:40 по этому участку дороги ехал грузовой поезд. Машинист заметил девушку и начал подавать звуковые сигналы. Однако происшествия избежать не удалось — поезд ее сбил.

Пострадавшей оказалась 18-летняя жительница Усть-Лабинска. Ее госпитализировали в центральную районную больницу Выселковского района. По факту случившегося проводится проверка, сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Напомним, 1 марта в Краснодаре поезд насмерть сбил девушку, которая переходила пути в наушниках. А в середине февраля на Кубани поезд смертельно травмировал мужчину, который лежал на путях.