В Сочи грузовик сбил бродячих лошадей

Краснодарский край

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В Сочи в ночь на 21 февраля грузовик сбил несколько бродячих лошадей, которые шли по обочине дороги

По информации пользователей соцсетей, авария произошла в Адлерском районе по дороге на Красную Поляну. Водитель грузовика поздно заметил идущих по дороге беспризорных лошадей и сбил их. В результате ДТП нескольких животных разбросало по дороге из-за чего образовалась пробка в обе стороны. О состояние лошадей ничего неизвестно.

Напомним, Юга.ру уже не раз обращали внимание на проблему бродячих животных. Так, осенью 2017 года на дороге в Красную Поляну участились случаи встречи беспризорных коров и лошадей. В Краснополянском поселковом округе тогда заявили, что животные на проезжей части создают угрозу жизни водителей и пассажиров.

В Туапсинском районе в декабре 2019 года машина врезалась в лошадь. В результате ДТП пострадали водитель и его 44-летний пассажир — их госпитализировали с травмами. Лошадь погибла, ее владельца пока не нашли.

ДТП Животные Сочи

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