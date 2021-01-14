В Анапе загорелись аттракционы в парке «Джунгли»

Краснодарский край

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В Анапе в ночь на 14 января начался пожар в парке аттракционов

Сообщение о возгорании на улице Красноармейской поступило в 23:05. Прибывшие первые пожарно-спасательные подразделения выяснили, что горят два сооружения на территории развлекательного парка общей площадью 120 кв. метров.

В 23:21 распространение огня остановили, в 23:50 ликвидировали открытое горение. Через 38 минут пламя полностью потушили.

На месте работали 4 единицы техники и 13 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 13 января.

Напомним, в ноябре 2020 года в Кранодаре произошел крупный пожар в тире стрелкового клуба.

Анапа Пожары

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