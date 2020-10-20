Замглавы приставов Кубани оштрафовали по уголовному делу о мошенничестве
Суд Краснодара рассмотрел уголовное дело против заместителя руководителя управления федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю Вадима Барабанщикова
Октябрьский районный суд Краснодара 2 октября рассмотрел уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество с использованием служебного положения, а равно в крупном размере) против заместителя руководителя службы судебных приставов по Краснодарскому краю Вадима Барабанщикова, сообщил 20 октября «Протокол».
На заседании подсудимому назначили штраф, а уголовное дело прекратили. Определение суда о назначении штрафа не опубликовали. Кроме того, суд и ФССП не сообщали о суде над Барабанщиковым.
Отметим, что согласно ст. 25.1 УПК РФ, прекращение уголовного дела в связи с назначением штрафа возможно только при совершении преступления небольшой или средней тяжести. Так как максимальный срок лишения свободы по ч. 3 ст. 159 УК РФ — шесть лет лишения свободы, то это преступление относится к категории тяжких (ст. 15 УК РФ). Соответственно, суд не мог назначить Барабанщикову судебный штраф и закрыть дело.
В пресс-службе УФССП по краю заявили «Свободным Медиа», что не могут предоставить информацию о кадровых решениях, принятых в связи с делом Барабанщикова, так как она является конфиденциальной. Также неизвестны события преступления и в каком размере назначили штраф. Однако решение суда обжаловали, оно не вступило в силу.
Порталу Юга.ру в пресс-службе приставов уточнили, что на данный момент Барабанщиков у них не работает. Однако так как уголовное дело прекратили, он сможет восстановиться.
Согласно официальному сайту ФССП России по Краснодарскому краю, еще в ноябре 2019 года Вадим Барабанщиков проводил выездной прием граждан в станице Калининской. После этого на сайте о нем не было ни одной новости.
По данным «Свободных Медиа», Вадим Барабанщиков — сын экс-депутата городской думы Краснодара Галины Барабанщиковой, которая сейчас заняла пост председателя комиссии по вопросам потребительской сферы, туризма, торговли и бизнеса в Общественной палате Краснодара. Также женщина является гендиректором компании «Кубань», занимающейся маршрутными автоперевозками.
Читайте также
Пластический хирург о том, какие операции делают краснодарцы