Замглавы приставов Кубани оштрафовали по уголовному делу о мошенничестве

Октябрьский районный суд Краснодара 2 октября рассмотрел уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество с использованием служебного положения, а равно в крупном размере) против заместителя руководителя службы судебных приставов по Краснодарскому краю Вадима Барабанщикова, сообщил 20 октября «Протокол».

На заседании подсудимому назначили штраф, а уголовное дело прекратили. Определение суда о назначении штрафа не опубликовали. Кроме того, суд и ФССП не сообщали о суде над Барабанщиковым.

Отметим, что согласно ст. 25.1 УПК РФ, прекращение уголовного дела в связи с назначением штрафа возможно только при совершении преступления небольшой или средней тяжести. Так как максимальный срок лишения свободы по ч. 3 ст. 159 УК РФ — шесть лет лишения свободы, то это преступление относится к категории тяжких (ст. 15 УК РФ). Соответственно, суд не мог назначить Барабанщикову судебный штраф и закрыть дело.