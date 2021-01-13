Россиянам намекнули, что пора выкинуть новогодние елки
Эксперт посоветовал россиянам выбросить новогодние деревья к 14 января
Директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев рассказал в эфире радио Sputnik, что срок жизни новогодней ели обычно истекает к старому Новому году, который отмечается в ночь на 14 января.
«Если елка стоит дома слишком долго, то она осыпается или даже начинает гнить. Я бы больше двух недель дома не держал. Недели через две может появиться какая-нибудь плесень», — объяснил эксперт.
Он отметил, что во время отопительного сезона в квартирах сухой воздух, поэтому интенсивного роста плесени не будет.
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«Если мы вставляем елку дома в ведро с водой, где древесина намокает, то плесень может появиться, но это ограниченные колонии, вряд ли будут больше. Если в помещении влажно, то по древесине может дальше развиваться плесень, но, учитывая сухой воздух в квартирах, в данном случае эта опасность преувеличена», — уточнил Ястребцев.
Телеканал «360» напомнил, что в городах Подмосковья с 15 января откроются около 200 точек для утилизации новогодних деревьев. Жителям Краснодара, чтобы сдать ели, сосны и пихты на переработку, специально ходить никуда не надо.
Сразу после Нового года в администрации города рассказали, что достаточно снять с деревьев мишуру и игрушки и отнести на ближайшую контейнерную площадку для сбора мусора. После чего специалисты «Мусороуборочной компании» измельчат их в опилки, которые можно будет использовать, например, для подсыпки садовых дорожек.
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