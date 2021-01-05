Краснодарцы смогут сдать новогодние ёлки на утилизацию

Краснодарский край

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В мэрии Краснодара рассказали об утилизации новогодних ёлок

Ели, сосны и пихты переработают специалисты «Мусороуборочной компании». С помощью специальной техники деревья измельчат в опилки и будут применять их для различных целей. Например, для подсыпки садовых дорожек.

Чтобы сдать деревья на утилизацию, достаточно снять с них мишуру и игрушки, после чего отнести на ближайшую контейнерную площадку для сбора мусора.

«В настоящее время выброшенных хвойных деревьев в городе еще не так много. Ели, сосны и пихты пока свозят на полигон и складируют для дальнейшей утилизации. Сейчас стоит задача оперативно вывозить их с контейнерных площадок, чтобы не создавать завалов», — рассказали в пресс-службе мэрии Краснодара.

Напомним, в прошлом году в Сочи и Краснодаре с 14 января началась экологическая акция по переработке новогодних елей. Деревья собирались измельчить и использовать для утепления вольеров с животными.

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