Футболист «Краснодара» вошел в топ лучших бомбардиров мировых лиг XXI века

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) в январе составила рейтинг лучших нападающих XXI столетия и включила в него игрока ФК «Краснодар»

Список опубликовали 6 января на сайте IFFHS . При составлении рейтинга учитывались мячи, забитые с 2001 по 2020 год. Так, лучшим бомбардиром стал игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду, он забил 462 гола. На втором месте — форвард «Барселоны» Лионель Месси с 451 мячом. Третьим идет нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, в активе которого 379 голов в этом столетии и 17 — в предыдущем. В пятерку самых продуктивных нападающих также вошли Луис Суарес из «Атлетико» (332) и форвард «Баварии» Роберт Левандовски (285).

34-летний игрок «Краснодара» и член национальной сборной Швеции Маркус Берг занял 57-е место с 200 голами. На 58-м и последнем месте оказался Джейсон Бирн из Ирландии, у него также 200 голов, однако свою карьеру он начал в XX веке — там он забил 17 мячей.

Отметим, что свой 200-й мяч Берг забил в последнем матче 2020 года. В рамках чемпионата России «Краснодар» 17 декабря обыграл «Уфу», шведский футболист стал автором единственного гола.