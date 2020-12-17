«Краснодар» обыграл «Уфу» в последнем матче этого года

Краснодарский край

Распечатать

ФК «Краснодар» 17 декабря дома встретился с «Уфой» в рамках 19-го тура Тинькофф РПЛ

Матч прошел на стадионе «Краснодар» и закончился со счетом 1:0. На нем присутствовали 10 тыс. 554 болельщика. 

Первый и единственный гол встречи на 22-й минуте забил нападающий черно-зеленых Маркус Берг. По итогам 19 туров Тинькофф РПЛ «Краснодар» одержал 9 побед и потерпел 7 поражений. Команда набрала 30 очков и занимает 7-е место в таблице.

В следующий раз «быки» выйдут на поле 18 февраля против «Динамо» (Загреб) в рамках Лиги Европы.

РПЛ ФК «Краснодар» Футбол

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На проект рекультивации мусорного полигона в Анапе хотят потратить 60 млн рублей
«Краснодар» обыграл «Уфу» в последнем матче этого года
В Краснодаре «Большому острову» присвоили статус особо охраняемой природной территории
Путин решил компенсировать отмененные елки выплатами по 5 тыс. рублей семьям с детьми до 7 лет
В мэрии Краснодара появилось еще одно ведомство. Его возглавил уволенный осенью вице-мэр города
«Всё в планах, долго тянется, но оно есть». Путин пообещал решить проблемы с водоснабжением в Крыму и на Кубани

Лента новостей

Партнерский

Как комиссионки охраняют природу? 5 сетей в Краснодаре

Партнерский

Казаки Сахалина: «Наши двери открыты для близких по духу людей»

«Дорога в один конец»

Почему кубанский блогер сбежал из России в Германию

Реклама на портале