«Краснодар» обыграл «Уфу» в последнем матче этого года

ФК «Краснодар» 17 декабря дома встретился с «Уфой» в рамках 19-го тура Тинькофф РПЛ

Матч прошел на стадионе «Краснодар» и закончился со счетом 1:0. На нем присутствовали 10 тыс. 554 болельщика.

Первый и единственный гол встречи на 22-й минуте забил нападающий черно-зеленых Маркус Берг. По итогам 19 туров Тинькофф РПЛ «Краснодар» одержал 9 побед и потерпел 7 поражений. Команда набрала 30 очков и занимает 7-е место в таблице.

В следующий раз «быки» выйдут на поле 18 февраля против «Динамо» (Загреб) в рамках Лиги Европы.