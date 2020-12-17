«Краснодар» обыграл «Уфу» в последнем матче этого года
Краснодарский край Валерия Дульская
ФК «Краснодар» 17 декабря дома встретился с «Уфой» в рамках 19-го тура Тинькофф РПЛ
Матч прошел на стадионе «Краснодар» и закончился со счетом 1:0. На нем присутствовали 10 тыс. 554 болельщика.
Первый и единственный гол встречи на 22-й минуте забил нападающий черно-зеленых Маркус Берг. По итогам 19 туров Тинькофф РПЛ «Краснодар» одержал 9 побед и потерпел 7 поражений. Команда набрала 30 очков и занимает 7-е место в таблице.
В следующий раз «быки» выйдут на поле 18 февраля против «Динамо» (Загреб) в рамках Лиги Европы.
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.