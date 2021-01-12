В Крыму произошло два землетрясения за ночь

Об этом рассказал директор Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Юрий Вольцман. По предварительным данным, в Ялте, недалеко от поселка Ливадия, в 23:24 было два толчка с разницей в три минуты. Первый толчок был сильнее, у него зафиксировали магнитуду меньше 3. Землетрясение было слабым, однако в некоторых местах жители могли ощущать вибрацию, передает слова специалиста «Интерфакс».

В МЧС региона отметили, что информации о разрушениях и пострадавших не поступало. В ведомстве добавили, что Крым относится к сейсмически активному региону, на полуострове фиксируют до 200 толчков в год. Последнее мощное землетрясение произошло в 1927 году. Тогда за несколько дней в Ялте разрушилось 70% построек, погибли три человека, десятки были травмированы.

Как писали Юга.ру, вечером 12 декабря в акватории Черного моря между Новороссийском и Анапой зафиксировали подземные толчки. На следующий день в Чечне за сутки случилось сразу 11 землетрясений. Днем 14 декабря в Новороссийске снова зарегистрировали толчок — магнитудой 3,8.