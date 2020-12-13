В Чечне произошло девять землетрясений
В Чечне 13 декабря случилось девять землетрясений магнитудой около четырех
По информации сервиса «Карта землетрясений» в Чечне с начала суток 13 декабря случилось уже девять землетрясений магнитудой от 3,3 до 4,7, среди которых:
- в 00:29 возле села Алхан-Юрт на глубине 25,7 км магнитудой 4,7;
- в 00:35 на востоке от села Алхан-Юрт на глубине 10 км магнитудой 4,4;
- в 2:50 возле села Алхан-Кал на глубине 18 км магнитудой 4,1;
- в 3:50 возле аэропорта Грозного на глубине 10 км магнитудой 4,1;
- в 11:49 в Урус-Мартановском районе на глубине 1 км магнитудой 3,3;
- в 13:02 в Урус-Мартановском районе на глубине 10 км магнитудой 3,7;
- в 13:40 возле села Гойты на глубине 10 км магнитудой 4,1;
- в 14:34 на глубине 10 км на востоке от села Алхан-Юрт манитудой 4,6;
- в 16:11 возле села Октябрьского на глубине 10 км магнитудой 4,2.
Другой сайт зафиксировал в Чечне только всего шесть землетрясений схожей магнитудой. Одно из них, магнитудой 3,3 случилось накануне в 21:35 в Урус-Мартановском районе, но на глубине 1 км.
Напомним, вечером 12 декабря в акватории Черного моря недалеко от Новороссийска и Анапы зафиксировали подземные толчки.
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