В Чечне произошло девять землетрясений

В Чечне 13 декабря случилось девять землетрясений магнитудой около четырех

По информации сервиса «Карта землетрясений» в Чечне с начала суток 13 декабря случилось уже девять землетрясений магнитудой от 3,3 до 4,7, среди которых:

в 00:29 возле села Алхан-Юрт на глубине 25,7 км магнитудой 4,7;

в 00:35 на востоке от села Алхан-Юрт на глубине 10 км магнитудой 4,4;

в 2:50 возле села Алхан-Кал на глубине 18 км магнитудой 4,1;

в 3:50 возле аэропорта Грозного на глубине 10 км магнитудой 4,1;

в 11:49 в Урус-Мартановском районе на глубине 1 км магнитудой 3,3;

в 13:02 в Урус-Мартановском районе на глубине 10 км магнитудой 3,7;

в 13:40 возле села Гойты на глубине 10 км магнитудой 4,1;

в 14:34 на глубине 10 км на востоке от села Алхан-Юрт манитудой 4,6;

в 16:11 возле села Октябрьского на глубине 10 км магнитудой 4,2.

Другой сайт зафиксировал в Чечне только всего шесть землетрясений схожей магнитудой. Одно из них, магнитудой 3,3 случилось накануне в 21:35 в Урус-Мартановском районе, но на глубине 1 км.

Напомним, вечером 12 декабря в акватории Черного моря недалеко от Новороссийска и Анапы зафиксировали подземные толчки.