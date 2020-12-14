В море под Новороссийском опять случилось землетрясение

Напомним, вечером 12 декабря в акватории Черного моря между Новороссийском и Анапой зафиксировали подземные толчки. Накануне в Чечне случилось сразу 11 землетрясений.

По данным Единой географической службы РАН, землетрясение случилось в акватории Черного моря на глубине 10 км. На сайте Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра уточняется, что подземные толчки магнитудой 3,8 произошли в 13:32 в 18 км от Новороссийска. Они ощущались людьми, но не вызвали серьезных разрушений.

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