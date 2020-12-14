В море под Новороссийском опять случилось землетрясение

Краснодарский край

Распечатать

Днем 14 декабря в Черном море у берегов Новороссийска произошло землетрясение магнитудой 3,8

По данным Единой географической службы РАН, землетрясение случилось в акватории Черного моря на глубине 10 км. На сайте Европейско-Средиземноморского сейсмоцентра уточняется, что подземные толчки магнитудой 3,8 произошли в 13:32 в 18 км от Новороссийска. Они ощущались людьми, но не вызвали серьезных разрушений.

Читайте также:

Напомним, вечером 12 декабря в акватории Черного моря между Новороссийском и Анапой зафиксировали подземные толчки. Накануне в Чечне случилось сразу 11 землетрясений.

Землетрясения Новороссийск Черное море

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Определился соперник ФК «Краснодар» в Лиге Европы
На Кубани режим повышенной готовности продлили сразу до 31 декабря
В море под Новороссийском опять случилось землетрясение
В Сочи полицейские ищут водителя, который сбил пятилетнего ребенка и скрылся
В обновленном роддоме в Адыгее первым родился мальчик
В Новороссийске нашли тело армавирца, подозреваемого в убийстве девушки и ее младшего брата

Лента новостей

Как застраховаться от коронавируса

Объясняет специалист Юлия Толчаева

Партнерский

«Хочу управлять праздниками»

Интервью с Георгием Сунцовым о десятках бизнесов

Что скрывают Волчьи и Медвежьи Ворота

Гуляем по лесу за Краснодаром

Реклама на портале