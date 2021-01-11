Жителей Сочи предупредили о сильном дожде и угрозе схода лавин

На курорте, по прогнозам метеорологов, с вечера 11 января в течение суток ожидается сильный дождь. При этом в горном кластере до вечера 14 января на отметках выше 1,5 тыс. метров над уровнем моря сложится лавиноопасная обстановка.

«Все городские службы переведены в усиленный режим работы, — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи. — В Краснополянском поселковом округе подготовлена необходимая техника для расчистки дорог и противогололедные реагенты».