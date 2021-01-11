Жителей Сочи предупредили о сильном дожде и угрозе схода лавин

Краснодарский край

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В Сочи 11 января объявили штормовое предупреждение из-за непогоды и лавиноопасности

На курорте, по прогнозам метеорологов, с вечера 11 января в течение суток ожидается сильный дождь. При этом в горном кластере до вечера 14 января на отметках выше 1,5 тыс. метров над уровнем моря сложится лавиноопасная обстановка.

«Все городские службы переведены в усиленный режим работы, — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи. — В Краснополянском поселковом округе подготовлена необходимая техника для расчистки дорог и противогололедные реагенты».

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По данным противолавинной службы курорта «Роза Хутор», лавиноопасность 11 декабря значительная — 3 из 5. За ночь на отметке выше 2 тыс. метров над уровнем моря выпало более 20 см снега. В ближайшие несколько дней ожидаются снегопады.

Спасатели рекомендовали жителям и гостям Сочи соблюдать все необходимые меры предосторожности и временно воздержаться от выхода в горы. При возникновении происшествий следует звонить по номерам 101 или 112.

Ранее Юга.ру сообщали, что в первые рабочие дни 2021 года на Кубани будет снежно, а потом потеплеет.

Красная Поляна Погода Сочи

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