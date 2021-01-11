В Сочи на мокрой дороге перевернулась машина, в ДТП пострадал подросток и еще двое взрослых

Краснодарский край

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В Сочи 10 января произошла автомобильная авария, есть пострадавшие

ДТП случилось в 15:30 в Лазаревском районе. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2110 потерял управление на мокрой дороге, из-за чего машину занесло вправо на бетонное ограждение. От удара легковушку перевернуло на крышу и выбросило на встречную полосу, где в нее врезался Ford.

В результате ДТП пострадал пассажир иномарки, а также водитель и 16-летний пассажир ВАЗ. Их доставили в медучреждение на скорой помощи, сообщили порталу Юга.ру в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи 11 января.

Напомним, 3 января в Динском районе в лобовой аварии пострадали четыре человека.

ГИБДД ДТП Сочи

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