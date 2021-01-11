В первые рабочие дни 2021 года на Кубани будет снежно, а затем потеплеет

С 11 по 13 января в Краснодарском крае продолжит идти снег и дождь

В регионе 11 января ожидается -1...+4 °C, на Черноморском побережье — 3-8 °C. По данным кубанского гидрометцентра, будет облачно с прояснениями. Прогнозируют осадки в виде снега и дождя. В отдельных районах южной части края возможны сильные осадки с налипанием мокрого снега, гололедом и ухудшением видимости. Ветер 4-9 м/с, на побережье Черного моря 6-11 м/с, на западе порывы до 13 м/с.

В ночь на 12 января столбики термометров покажут -7...-2 °C, днем — 0-5 °C. На Черноморском побережье будет 0-5 °C ночью, днем 9-14 °C. Ожидается облачность, осадки (дождь и снег), местами сильные. Также прогнозируют гололед и сильное налипание мокрого снега в некоторых районах. Ветер 4-9 м/с, порывы 12-14 м/с.