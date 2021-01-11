В Сочи во время праздников приехало на 11% больше туристов, чем в 2020 году

По данным мэрии, общий турпоток за десять дней составил 270 тыс. человек. Из них 146 тыс. отдыхающих остановились в горном кластере. В отелях Красной Поляны, где жили около 74 тыс. человек, номерной фонд был заполнен на 80%. Посещали Красную поляну с однодневным визитом как туристы, проживавшие на побережье, так и жители Сочи.

Всего гостей на курорте приняли 639 отелей и гостиниц, заявил Копайгородский в своем телеграм-канале 10 января. Средняя загрузка объектов размещения по всему городу составила около 76%. Общее количество туристов в городе было на 11% выше по сравнению с числом за аналогичный период 2020 года . При этом, отметил глава города, зарезервированный обсерватор и дополнительный ковидный госпиталь не приняли ни одного человека.

Напомним, в декабре из-за предстоящего наплыва отдыхающих в городе открыли новый ковидный госпиталь на базе кожно-венерологического диспансера № 2. А 18 декабря стало известно о создании обсерватора для туристов с признаками коронавируса. Он был рассчитан на 100 человек.