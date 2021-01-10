На Кубани за сутки от ковида умерли 16 человек, из них пятеро - в Сочи

В Краснодарском крае к 10 января зарегистрировали 1 тыс. 82 смерти от коронавируса

Напомним, за минувшие сутки на Кубани зафиксировали 190 новых случаев COVID-19. В инфекционных госпиталях ушли из жизни еще 16 человек. По данным регионального оперштаба, летальные случаи зафиксировали в больницах Краснодара, Армавира, Северского, Тихорецкого, Крымского районов, Сочи и Новороссийска.

Читайте также: В Сочи водители скорой помощи почтили умершего от коронавируса коллегу автомаршем

В Краснодаре за сутки скончались три человека. В краевой клинической больнице № 1 медикам не удалось спасти двух пациентов: 64-летнюю жительницу города с гипертонией, хронической болезнью почек и анемией, и 69-летнюю пациентку с внебольничной двусторонней пневмонией и гипертонией. Еще один пациент, мужчина 61 года, умер в краевой клинической инфекционной больнице. Врачи диагностировали у него внебольничную двустороннюю пневмонию и цирроз печени.

В Армавире умерли два человека: 83-летняя местная жительница с ишемией сердца и 64-летняя пациентка с гипертонией и сахарным диабетом.

Еще три летальных случая произошли в Крымской ЦРБ. Там медикам не удалось спасти 63-летнего местного жителя, 62-летнюю жительницу Темрюкского района и 61-летнего мужчину из Геленджика. У всех пациентов была гипертония.

В больницах Северского и Тихорецкого районов зарегистрировали по одной смерти. В Северской ЦРБ умерла 72-летняя пенсионерка с тяжелой формой внебольничной двусторонней пневмонии, в Тихорецкой ЦРБ скончалась 67-летняя жительница, которая страдала гипотиреозом и астмой.

Пять пациентов за сутки умерли в ковидных госпиталях Сочи. В инфекционной больнице № 2 не стало 75-летнего местного жителя, у которого были тяжелая форма внебольничной двусторонней пневмонии и гипертония. Также в больнице скончалась 94-летняя пациентка с гипертонией и ишемией сердца.

В городской больнице № 4 медикам не удалось спасти 56-летнюю жительницу курорта, которая страдала острой почечной недостаточностью. В горбольнице № 5 скончались 73-летний мужчина и 81-летняя женщина. У пациентов на фоне ковида развилась пневмония, также они болели гипертонией. В инфекционной больнице № 3 умерла 79-летняя жительница Новороссийска с таким же диагнозом.