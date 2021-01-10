Коронавирус подтвердился у еще 190 кубанцев

Оперштаб Кубани 10 января сообщил о 190 новых случаев COVID-19 в регионе и 16 летальных исходах

В федеральном оперштабе 10 января сообщили, что за последние сутки в России диагноз COVID-19 подтвердился у 22 тыс. 851 человека , написал RT. Всего за время пандемии инфекцию обнаружили у 3 млн 401 тыс. 954 россиян.