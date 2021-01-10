Коронавирус подтвердился у еще 190 кубанцев
Оперштаб Кубани 10 января сообщил о 190 новых случаев COVID-19 в регионе и 16 летальных исходах
В федеральном оперштабе 10 января сообщили, что за последние сутки в России диагноз COVID-19 подтвердился у 22 тыс. 851 человека, написал RT. Всего за время пандемии инфекцию обнаружили у 3 млн 401 тыс. 954 россиян.
За весь период в России умерли 61 тыс. 837 пациентов с коронавирусом, в том числе 456 — за прошлые сутки. К 10 января выздоровели 2 млн 778 тыс. 889 больных (+24 тыс. 80 за сутки).
Самый большой суточный прирост случаев инфицирования зафиксировали в Москве — 4 тыс. 216, в Санкт-Петербурге — 3 тыс. 10, в Московской области — 1 тыс. 292.
На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 389, Ставропольский край — 242, Крым — 213, Краснодарский край — 190, Дагестан — 161, Севастополь — 98, Кабардино-Балкария — 97, Карачаево-Черкесия — 83, Северная Осетия — 83, Чечня — 79, Ингушетия — 78, Адыгея — 70.
Как рассказали в оперштабе Краснодарского края, из 190 новых заболевших 95 мужчин и 95 женщин. Диагноз также подтвердился у 12 детей. Самому младшему пациенту 1 год, а старшему — 91.
Вот как распределились новые случаи по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 56;
- в Тимашевском районе — 21;
- в Сочи — 20;
- в Крымском районе — 12;
- в Курганинском районе — 9;
- в Геленджике — 7;
- в Анапе, Динском, Темрюкском районах — по 6;
- в Выселковском, Апшеронском районах и в Армавире — по 5;
- в Кореновском районе — 4;
- в Кавказском, Красноармейском, Славянском районах — по 3;
- в Ейском, Павловском, Гулькевичском, Усть-Лабинском районах — по 2;
- в Новороссийске, Туапсинском, Абинском, Белореченском, Калининском, Лабинском, Щербиновском, Тбилисском, Каневском, Новопокровском, Успенском районах — по 1.
За весь период пандемии в лабораториях Кубани провели 2 млн 157 тыс. 686 исследований на COVID-19. К 10 января диагноз подтвердился у 29 тыс. 597 человек. Показатель заболеваемости достиг 521,5 случаев на 100 тыс. населения края.
По данным регионального минздрава, 20 тыс. 34 пациента выписаны с выздоровлением, скончались 1 тыс. 82 кубанца (+16 новых летальных случаев), еще 116 находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, а 3 — на ЭКМО.
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