Синоптики обещают на Кубани потепление до 19 °С, а в конце каникул погода испортится

По данным гидрометцентра Кубани, 9 января в крае будет облачно, а местами пройдут дожди, днем в отдельных районах возможны сильные осадки. На солнце воздух погреется до 11-16 °С, в южной части региона — до 19 °С . Ветер 5-10 м/с, местами порывы будут достигать 12-14 м/с, в некоторых районах — до 17 м/с.

В Краснодаре в субботу временами ожидается небольшой дождь. При этом будет ветрено — 5-10 м/с с порывами до 14 м/с. Днем столбики термометров поднимутся до 15-17 °С.

На Черноморском побережье также ожидается дождливая, но теплая погода — воздух прогреется до 12-17 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с, на участке от Джубги до Магри порывы усилятся до 20 м/с.