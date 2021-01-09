Синоптики обещают на Кубани потепление до 19 °С, а в конце каникул погода испортится
В Краснодарском крае в последние дни январских выходных прогнозируют дожди и похолодание
По данным гидрометцентра Кубани, 9 января в крае будет облачно, а местами пройдут дожди, днем в отдельных районах возможны сильные осадки. На солнце воздух погреется до 11-16 °С, в южной части региона — до 19 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы будут достигать 12-14 м/с, в некоторых районах — до 17 м/с.
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В Краснодаре в субботу временами ожидается небольшой дождь. При этом будет ветрено — 5-10 м/с с порывами до 14 м/с. Днем столбики термометров поднимутся до 15-17 °С.
На Черноморском побережье также ожидается дождливая, но теплая погода — воздух прогреется до 12-17 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с, на участке от Джубги до Магри порывы усилятся до 20 м/с.
10 и 11 января на территории Кубани, в том числе на побережье Чёрного моря синоптики предрекают осадки — дожди, мокрый снег и снег. В Туапсинском районе в воскресенье ожидаются сильные осадки. Жителей края предупредили, что возможно налипание мокрого снега и гололед. Ночью 10 января воздух остынет до -3…+2 °С, на Черноморском побережье — до 3-8 °С. Днем термометры покажут 2-7 °С, на юге потеплеет до 12 °С. К понедельнику начнется похолодание: ночью будет -6…-1 °С, на побережье — около 6 °С, дневные температуры — -1…+4 °С, у моря — до 8 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.
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По информации сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре 10 и 11 января будет идти снег. В ночные часы столбики термометров опустятся до 0 °С, а днем остановятся на отметках 1-2 °С. Ветер стихнет до 2-3 м/с.
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