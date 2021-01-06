15 человек умерли в ковид-госпиталях Кубани
К 6 января в Краснодарском крае зафиксировали 1 тыс. 21 летальный случай в ковидных больницах
О 15 смертельных исходах стало известно сегодня. В краевом оперштабе уточнили, что у всех умерших диагностировали коронавирус и внебольничную двустороннюю пневмонию тяжелого лечения.
В городской больнице Армавира лечили 67-летнюю местную жительницу с гипертонией и сахарным диабетом, она скончалась. В инфекционной больнице № 4 умерла 79-летняя женщина с ишемической болезнью сердца.
В Северской ЦРБ зарегистрировали три летальных случая. У 52-летнего жителя Апшеронска была ишемическая болезнь сердца и гипертония. 49-летний мужчина и 71-летняя женщина имели те же заболевания, также у них был сахарный диабет.
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В Лабинской ЦРБ лечили 63-летнего мужчину из Мостовского района с гипертонией и сахарным диабетом и 50-летнего жителя Лабинского района. У последнего был рак легкого и кахексия.
В Тихорецкой ЦРБ не удалось спасти 57-летнюю женщину из Кропоткина с гипертонией и 66-летнюю местную жительницу с тем же заболеванием.
В городской больнице № 5 Сочи умер 49-летний мужчина. В Темрюкской ЦРБ не смогли спасти 71-летнюю женщину из Темрюка. В инфекционной больнице № 3 Новороссийска умер 70-летний мужчина. У всех пациентов была гипертония.
В ЦРБ в Крымске скончались 37-летний житель Абинского района и 54-летняя женщина из Темрюкского района. Сопутствующей болезнью у обоих была гипертония.
В Павловской ЦРБ лечили 95-летнюю жительницу района с атеросклерозом и гипертонией.
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