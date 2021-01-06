15 человек умерли в ковид-госпиталях Кубани

К 6 января в Краснодарском крае зафиксировали 1 тыс. 21 летальный случай в ковидных больницах

О 15 смертельных исходах стало известно сегодня. В краевом оперштабе уточнили, что у всех умерших диагностировали коронавирус и внебольничную двустороннюю пневмонию тяжелого лечения.

В городской больнице Армавира лечили 67-летнюю местную жительницу с гипертонией и сахарным диабетом, она скончалась. В инфекционной больнице № 4 умерла 79-летняя женщина с ишемической болезнью сердца.

В Северской ЦРБ зарегистрировали три летальных случая. У 52-летнего жителя Апшеронска была ишемическая болезнь сердца и гипертония. 49-летний мужчина и 71-летняя женщина имели те же заболевания, также у них был сахарный диабет.