В Краснодаре зарегистрировали еще 54 случая заражения коронавирусом

Краснодарский край

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В Краснодарском крае с начала пандемии официально подтвердили 28 тыс. 850 случаев инфицирования ковидом

В России с начала пандемии нашли коронавирус у 3 млн 308 тыс. 601 жителя (+24 тыс. 217 за последние сутки). Выздоровели 2 млн 685 тыс. 723 человека (+23 тыс. 55 человек), зафиксировали 59 тыс. 951 летальный исход (+445).

В Краснодарском крае с начала года выявили 28 тыс. 850 случаев, из них 187 подтвердили за последние сутки. Выздоровели 19 тыс. 387 человек, 1 тыс. 21 больного спасти не удалось (+15 за последние сутки).

6 января оперштаб края опубликовал распределение новых случаев инфицирования:

  • в Краснодаре — 54;
  • в Геленджике и Темрюкском районе — по 12;
  • в Сочи и Белореченском районе — по 9;
  • в Армавире, Крыловском, Выселковском районах — по 8;
  • в Северском и Павловском районах — по 7;
  • в Тимашевском и Кореновском районах — по 6;
  • в Туапсинском и Калининском районах — по 5;
  • в Крымском и Абинском районах — по 4;
  • в Славянском, Апшеронском, Отрадненском, Белоглинском районах — по 3;
  • в Анапе, Горячем Ключе, Успенском и Тбилисском районах — по 2;
  • в Каневском, Ейском и Тихорецком районах — по 1.

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Среди новых инфицированных — шесть детей. Всего коронавирус в регионе зарегистрировали у 2 тыс. 321 ребенка.

С подозрением на COVID-19 на 6 января обратились 145 тыс. 526 человек. Сейчас 123 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще 3 пациента — на ЭКМО.

Геленджик Коронавирус Краснодар Темрюкский район

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