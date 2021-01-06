В Краснодаре зарегистрировали еще 54 случая заражения коронавирусом

В Краснодарском крае с начала пандемии официально подтвердили 28 тыс. 850 случаев инфицирования ковидом

В России с начала пандемии нашли коронавирус у 3 млн 308 тыс. 601 жителя (+24 тыс. 217 за последние сутки). Выздоровели 2 млн 685 тыс. 723 человека (+23 тыс. 55 человек), зафиксировали 59 тыс. 951 летальный исход (+445).

В Краснодарском крае с начала года выявили 28 тыс. 850 случаев, из них 187 подтвердили за последние сутки. Выздоровели 19 тыс. 387 человек, 1 тыс. 21 больного спасти не удалось (+15 за последние сутки).

6 января оперштаб края опубликовал распределение новых случаев инфицирования: