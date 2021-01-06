В Краснодаре зарегистрировали еще 54 случая заражения коронавирусом
В Краснодарском крае с начала пандемии официально подтвердили 28 тыс. 850 случаев инфицирования ковидом
В России с начала пандемии нашли коронавирус у 3 млн 308 тыс. 601 жителя (+24 тыс. 217 за последние сутки). Выздоровели 2 млн 685 тыс. 723 человека (+23 тыс. 55 человек), зафиксировали 59 тыс. 951 летальный исход (+445).
В Краснодарском крае с начала года выявили 28 тыс. 850 случаев, из них 187 подтвердили за последние сутки. Выздоровели 19 тыс. 387 человек, 1 тыс. 21 больного спасти не удалось (+15 за последние сутки).
6 января оперштаб края опубликовал распределение новых случаев инфицирования:
- в Краснодаре — 54;
- в Геленджике и Темрюкском районе — по 12;
- в Сочи и Белореченском районе — по 9;
- в Армавире, Крыловском, Выселковском районах — по 8;
- в Северском и Павловском районах — по 7;
- в Тимашевском и Кореновском районах — по 6;
- в Туапсинском и Калининском районах — по 5;
- в Крымском и Абинском районах — по 4;
- в Славянском, Апшеронском, Отрадненском, Белоглинском районах — по 3;
- в Анапе, Горячем Ключе, Успенском и Тбилисском районах — по 2;
- в Каневском, Ейском и Тихорецком районах — по 1.
Читайте также:
Среди новых инфицированных — шесть детей. Всего коронавирус в регионе зарегистрировали у 2 тыс. 321 ребенка.
С подозрением на COVID-19 на 6 января обратились 145 тыс. 526 человек. Сейчас 123 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще 3 пациента — на ЭКМО.
Все материалы по теме:
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.
«Сделайте проще и не выделывайтесь»
Как жители Краснодара восстановили историческую дверь в центре города