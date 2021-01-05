Врач рассказал, с какими травмами россияне чаще всего попадают в больницы в новогодние праздники

Краснодарский край, Вся Россия

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Российский врач-травматолог Артем Катулин рассказал журналистам о наиболее частых травмах в новогодние праздники

По словам медика, чаще всего жители России обращаются в больницы из-за травм, полученных при взаимодействии с пиротехникой. Также встречаются падения, ушибы или переломы, полученные в состоянии алкогольного опьянения или при активном отдыхе.

Чтобы снизить риск травмирования, при применении пиротехники нужно контролировать свои действия и использовать только сертифицированные изделия, пояснил Катулин.

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«Они могут отлететь в разные стороны, взорваться у вас в руках. Можно получить ожоги глаз, какие-то другие травмы. Поэтому нужно максимально себя обезопасить и выполнять четкие инструкции, которые написаны на упаковке», — рассказал медик в беседе с RT.

Врач рассказал о случаях, когда в состоянии алкогольного опьянения люди падали с высоты, ломали руку, ногу или ударялись головой. Он посоветовал не залезать под карнизы, туда, где могут быть обледенения и сосульки, не вылезать на балкон и подоконники.

При активном отдыхе доктор рекомендовал иметь при себе аптечку. Туда следует положить гемостатики (лекарства, останавливающие кровотечение) и вещи для самостоятельной фиксации сломанных конечностей. Это поможет пострадавшему добраться до больницы или вызвать скорую помощь.

Напомним, в 2016 году в Адыгейском республиканском центре медицины катастроф порталу Юга.ру рассказали, что больше всего травм в новогодние праздники в горах Адыгеи получили жители Краснодарского края.

Здравоохранение Медицина Новый год Пиротехника

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