Врач рассказал, с какими травмами россияне чаще всего попадают в больницы в новогодние праздники
Российский врач-травматолог Артем Катулин рассказал журналистам о наиболее частых травмах в новогодние праздники
По словам медика, чаще всего жители России обращаются в больницы из-за травм, полученных при взаимодействии с пиротехникой. Также встречаются падения, ушибы или переломы, полученные в состоянии алкогольного опьянения или при активном отдыхе.
Чтобы снизить риск травмирования, при применении пиротехники нужно контролировать свои действия и использовать только сертифицированные изделия, пояснил Катулин.
«Они могут отлететь в разные стороны, взорваться у вас в руках. Можно получить ожоги глаз, какие-то другие травмы. Поэтому нужно максимально себя обезопасить и выполнять четкие инструкции, которые написаны на упаковке», — рассказал медик в беседе с RT.
Врач рассказал о случаях, когда в состоянии алкогольного опьянения люди падали с высоты, ломали руку, ногу или ударялись головой. Он посоветовал не залезать под карнизы, туда, где могут быть обледенения и сосульки, не вылезать на балкон и подоконники.
При активном отдыхе доктор рекомендовал иметь при себе аптечку. Туда следует положить гемостатики (лекарства, останавливающие кровотечение) и вещи для самостоятельной фиксации сломанных конечностей. Это поможет пострадавшему добраться до больницы или вызвать скорую помощь.
Напомним, в 2016 году в Адыгейском республиканском центре медицины катастроф порталу Юга.ру рассказали, что больше всего травм в новогодние праздники в горах Адыгеи получили жители Краснодарского края.
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