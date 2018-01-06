На Кубани подросток погиб из-за короткого замыкания гирлянды на главной елке станицы

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском крае проводится проверка по факту гибели в новогоднюю ночь 17-летнего подростка

«Предварительно установлено, что в Белореченском районе подросток погиб из-за короткого замыкания электрической гирлянды на новогодней елке», — сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

По словам очевидцев, житель станицы Пшехской хотел сделать селфи и прикоснулся к елке, его ударило током, передает «Блокнот». Отмечается, что в праздничную ночь в станице шел дождь.

Сейчас правоохранители выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Проводится доследственная проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц по обеспечению безопасного пребывания несовершеннолетних в общественном месте, добавили в прокуратуре.

Белореченский район Несчастные случаи
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