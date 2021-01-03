На Кубани умерли 977 человек с коронавирусом

В Краснодарском крае за последние сутки скончались 16 пациентов с подтвержденным COVID-19

Напомним, к 3 января коронавирус официально выявили у 28 тыс. 292 человек (+184), еще 977 человек умерли, среди них 16 за последние сутки. Всего в России за период пандемии скончались 58 тыс. 506 пациентов.

Среди 16 умерших пациентов у всех был подтвержденный коронавирус и двусторонняя пневмония тяжелого течения, сообищили в краевом оперштабе. Два летальных случая произошло в краевой клинической больнице № 1. Там умерли 55-летний житель Тихорецка с патологиями почек и 80-летний краснодарец с гипертонией и сахарным диабетом. В специализированной клинической инфекционной больнице скончалась 65-летняя жительница Кореновского района, которая страдала гипертонией.

В Северской ЦРБ скончались три пациента : 61-летний и 65-летний местные жители с сердечно-сосудистыми заболеваниями и 88-летняя жительница Кущевского района, которая страдала астмой.

Трех заболевших не удалось спасти врачам Тихорецкой ЦРБ . У 67-летнего местного жителя была гипертония, у 70-летнего — астма и дисциркуляторная энцефалопатия, у 61-летней жительницы Кропоткина — сахарный диабет и гипертония.

В Темрюкской ЦРБ скончались два местных жителя : 68-летний мужчина с гипертонией умер в день госпитализации, также умерла 62-летняя женщина, которая страдала сахарным диабетом.

В сочинской инфекционной больнице № 2 умерла 58-летняя пациентка с сахарным диабетом и гипертонией, а в горбольнице № 5 — 55-летний мужчина с заболеваниями печени и 59-летний пациент с патологиями сердечно-сосудистой системы. Все они жили в Сочи.