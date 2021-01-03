В Краснодарском крае COVID-19 заразились еще 184 человека и 16 умерли

На Кубани к 3 января коронавирус официально выявили у 28 тыс. 292 человек

Всего в России за сутки выявили 24 тыс. 150 случаев заражения коронавирусом и 504 смерти. Больше всего заболевших в Москве (3 тыс. 851), Санкт-Петербурге (3 тыс. 738) и Московской области (1 тыс. 539). Среди южных регионов лидирует Ростовская область (391), Ставропольский край (243), Крым (220), Краснодарский край (184) , Дагестан (158), Чечня (108) и Кабардино-Балкария (100).