В Краснодарском крае COVID-19 заразились еще 184 человека и 16 умерли
На Кубани к 3 января коронавирус официально выявили у 28 тыс. 292 человек
Всего в России за сутки выявили 24 тыс. 150 случаев заражения коронавирусом и 504 смерти. Больше всего заболевших в Москве (3 тыс. 851), Санкт-Петербурге (3 тыс. 738) и Московской области (1 тыс. 539). Среди южных регионов лидирует Ростовская область (391), Ставропольский край (243), Крым (220), Краснодарский край (184), Дагестан (158), Чечня (108) и Кабардино-Балкария (100).
Таким образом, к 3 января в стране официально диагностировали 3 млн 236 тыс. 787 заражений COVID-19, из них 58 тыс. 506 человек умерли и 2 млн. 618 тыс. 882 — выздоровели.
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По данным кубанского оперштаба, среди 184 новых пациентов 109 женщин и 75 мужчин в возрасте от 4 месяцев до 93 лет. Больше всего зараженных в Краснодаре (57), Сочи (18), Геленджике и Усть-Лабинском районе (по 11). В остальном случаи распределились так:
- по 7 — в Анапе и Крыловском районе;
- по 6 — в Апшеронском, Темрюкском и Тбилисском районах;
- по 5 — в Новороссийске, Туапсинском и Павловском районах;
- по 4 — в Белореченском и Новопокровском районах, в Горячем Ключе;
- по 3 — в Армавире и Курганинском районе;
- по 2 — в Абинском, Кавказском, Красноармейском, Ленинградском, Отрадненском, Северском, Успенском и Щербиновском районах;
- по 1 — в Калининском, Каневском, Староминском, Тимашевском, Крымском и Белоглинском районах.
С начала пандемии в Краснодарском крае коронавирус подтвердили у 28 тыс. 292 человек, в том числе у 2 тыс. 303 детей. Выздоровели 19 тыс. 3 пациента ( +114 за сутки), еще 977 умерли (+16). В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 123 пациента, еще пятеро — на ЭКМО. Сейчас в стационарах региона наблюдаются 1 тыс. 504 жителя с COVID-19, лечение на дому проходят 6 тыс. 808 граждан.
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