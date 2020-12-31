В Краснодарском крае в 2020 году по официальным данным умерли 930 человек с коронавирусом

Оперштаб Кубани 31 декабря рассказал, что в регионе за сутки умерли 15 пациентов с COVID-19

Напомним, на Кубани за сутки коронавирусом заразились 194 человека и еще 15 умерли. Всего в регионе за период пандемии заболели 27 тыс. 747 человек и 930 скончались.

По данным кубанского оперштаба, летальные случаи зафиксировали в больницах Краснодара, Новороссийска, Лабинска, Сочи, Северского, Крымского и Тихорецкого районов .