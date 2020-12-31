В Краснодарском крае в 2020 году по официальным данным умерли 930 человек с коронавирусом
Оперштаб Кубани 31 декабря рассказал, что в регионе за сутки умерли 15 пациентов с COVID-19
Напомним, на Кубани за сутки коронавирусом заразились 194 человека и еще 15 умерли. Всего в регионе за период пандемии заболели 27 тыс. 747 человек и 930 скончались.
По данным кубанского оперштаба, летальные случаи зафиксировали в больницах Краснодара, Новороссийска, Лабинска, Сочи, Северского, Крымского и Тихорецкого районов.
В Краевой больнице № 1 умерли два человека с внебольничной двусторонней пневмонией. Зараженная коронавирусом 57-летняя жительница Новороссийска находилась на ЭКМО, спасти ее не удалось. Также в учреждении скончалась 72-летняя женщина из Анапы.
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В госпитале для ветеранов краевой столицы умер 63-летний мужчина с COVID-19, который страдал гипертонией. В ККБ №2 скончался 54-летний житель Краснодара. На фоне коронавируса у него развилась тяжелая форма двусторонней пневмонии.
В городской больнице № 3 Новороссийска умерла 65-летняя местная жительница с диагностированным коронавирусом. Среди сопутствующих заболеваний у женщины были гипертония и сахарный диабет. С таким же диагнозом в этой больнице умерла 50-летняя жительница Геленджика.
В специализированной инфекционной больнице врачам не удалось спасти 54-летнего жителя Тимашевска. На фоне COVID-19 у него развилась двусторонняя пневмония, мужчина страдал гипертонией. В Лабинской ЦРБ умерла 53-летняя женщина из Армавира с атеросклерозом.
В Сочи скончались 72-летняя и 88-летняя женщины, у которых была гипертония. В Северской ЦРБ скончался 71-летний местный житель. У мужчины были ишемия и гипертония.
В Крымской ЦРБ умерла 73-летняя жительница Темрюкского района с внебольничной двусторонней пневмонией и гипертонией. С таким же диагнозом скончались 59-летняя, 53-летняя и 64-летняя женщины в Тихорецкой ЦРБ.
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