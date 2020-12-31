В районной больнице Староминской обрушился потолок

Информация о происшествии появилась 28 декабря в кубанских пабликах. Телеграм-канал «Жесть Краснодара и края» сообщил, что это случилось в хирургическом отделении. Судя по фото, от потолка отделился кусок бетона. Его части посыпались на две стоящие рядом кровати. Тем не менее, большая часть потолка упала между ними.

В прокуратуре Краснодарского края порталу Юга.ру прокомментировали 30 декабря, что ремонт крыши должен был быть закончен еще в августе, однако подрядчик со Ставрополья не выполнил свои обязательства и пропал. В итоге больница заключила контракт с новым подрядчиком. Он успел перекрыть часть крыши, но остальной участок остался открытым. Поэтому, когда начал таять снег, произошло обрушение потолка.

Никто не пострадал, ведутся работы по восстановлению. Сейчас прокуратура проводит проверку.