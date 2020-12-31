В районной больнице Староминской обрушился потолок
В конце декабря в ЦРБ Староминского района упал потолок
Информация о происшествии появилась 28 декабря в кубанских пабликах. Телеграм-канал «Жесть Краснодара и края» сообщил, что это случилось в хирургическом отделении. Судя по фото, от потолка отделился кусок бетона. Его части посыпались на две стоящие рядом кровати. Тем не менее, большая часть потолка упала между ними.
В прокуратуре Краснодарского края порталу Юга.ру прокомментировали 30 декабря, что ремонт крыши должен был быть закончен еще в августе, однако подрядчик со Ставрополья не выполнил свои обязательства и пропал. В итоге больница заключила контракт с новым подрядчиком. Он успел перекрыть часть крыши, но остальной участок остался открытым. Поэтому, когда начал таять снег, произошло обрушение потолка.
Никто не пострадал, ведутся работы по восстановлению. Сейчас прокуратура проводит проверку.
Как писали Юга.ру, в ноябре «Новая газета» выпустила материал о случаях смерти рожениц и младенцев в станице Староминской. Так, одна из пациенток отделения гинекологии ЦРБ района страдала от сильных болей в животе. В учреждении ей дважды указывали на несоблюдение диеты в качестве причины неприятных ощущенией. Женщине не помогло также диагностирование в краевом центре.
Спустя месяц ей стало совсем плохо, и 8 июня она потеряла нерожденного ребенка. А в июле женщина умерла сама. Другие местные жительницы тоже жаловались на непрофессионализм врачей, отсутствие медикаментов и ремонта в больнице. Прокутарура провела проверку и сообщила редакции Юга.ру, что ЦРБ оснащена необходимыми медикаментами, а в 2020 году в ней меняли кровлю, окна, двери и проводку.
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