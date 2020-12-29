«Каждый вечер у нас система дезинфекции». Кондратьев поделился мерами профилактики коронавируса в своей семье

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 29 декабря рассказал о мерах профилактики коронавируса, которые соблюдаются в его семье

Глава региона на встрече с несколькими руководителями краевых СМИ поделился, какие меры профилактики соблюдает он и члены его семьи, чтобы не заболеть коронавирусом. А также рассказал, что советует делать его супруга, которая работаем врачом.

«Как медик, она прекрасно понимает тонкие места. Но, естественно, каждый день, это стало системой, в том числе и предупреждение инфицирования. Именно предупреждение. Что, по большому счету, сегодня и спасает, тьфу-тьфу-тьфу, нашу семью», — заявил губернатор. Он рассказал, что дома у него установлена обеззараживающая лампа, «эту лампу достали, лет 30 ей уже», а супруга настаивает на регулярном приеме витаминов.

«Каждый вечер у нас была система дезинфекции, и остается. Что по себе, в совокупности с другими способами, в том числе и витаминами, которые, естественно исходя из своего профессионального уровня, она заставляет нас всех пить, они, слава богу, дают свой результат», — поделился Кондратьев. Он подчеркнул, что важно соблюдать антиковидные меры безопасности — носить маски и перчатки. По словам губернатора, его супруга всегда ходит в маске и перчатках, снимая их только дома.