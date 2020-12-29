«Каждый вечер у нас система дезинфекции». Кондратьев поделился мерами профилактики коронавируса в своей семье
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 29 декабря рассказал о мерах профилактики коронавируса, которые соблюдаются в его семье
Глава региона на встрече с несколькими руководителями краевых СМИ поделился, какие меры профилактики соблюдает он и члены его семьи, чтобы не заболеть коронавирусом. А также рассказал, что советует делать его супруга, которая работаем врачом.
«Как медик, она прекрасно понимает тонкие места. Но, естественно, каждый день, это стало системой, в том числе и предупреждение инфицирования. Именно предупреждение. Что, по большому счету, сегодня и спасает, тьфу-тьфу-тьфу, нашу семью», — заявил губернатор.
Он рассказал, что дома у него установлена обеззараживающая лампа, «эту лампу достали, лет 30 ей уже», а супруга настаивает на регулярном приеме витаминов.
«Каждый вечер у нас была система дезинфекции, и остается. Что по себе, в совокупности с другими способами, в том числе и витаминами, которые, естественно исходя из своего профессионального уровня, она заставляет нас всех пить, они, слава богу, дают свой результат», — поделился Кондратьев.
Он подчеркнул, что важно соблюдать антиковидные меры безопасности — носить маски и перчатки. По словам губернатора, его супруга всегда ходит в маске и перчатках, снимая их только дома.
Напомним, жена губернатора Галина работает акушером-гинекологом. У супругов двое детей — сын Александр и дочь Надежда.
Как писали Юга.ру, в 2017 году кубанские СМИ решили сообщить читателям, что жена зарегистрировалась в «Одноклассниках».
Все материалы по теме:
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.
Партнерский«Ландан из зэ кэпитал оф Грэйт Британ»
Как устроить ребенка в британскую школу — в 7 карточках