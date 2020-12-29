Два медика умерли за неделю в Мостовской районной больнице

Краснодарский край

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Глава Мостовского района Сергей Ласунов 29 декабря сообщил о смерти врача-терапевта местной ЦРБ

Глава района сообщил в своем инстаграме, что 29 декабря скончалась врач-терапевт Мостовской ЦРБ Татьяна Губина. Женщина проработала в больнице 36 лет.

Свою трудовую деятельность медик начала в 1979 году. Она работала санитаркой в Детской больнице № 2, операционной санитаркой в детском ортопедо-травматологическом отделении краснодарской больнице скорой помощи, медсестрой детского отделения Динской ЦРБ и врачом-интерном в городской детской объединенной больнице Армавира.

В 1984 году, окончив Кубанский медицинский институт, Татьяна ГУбина начала работать врачом-педиатром в Мостовской ЦРБ. В 2018 году получила высшую квалификационную категорию по специальности «Терапия». С 2019 года женщина работала врачом-терапевтом в дневном стационаре поликлиники, а также врачом-терапевтом отделения сестринского ухода Узловской участковой больницы.

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«Жизнь Татьяны Ивановны — яркий пример беззаветного и преданного служения медицине. Ее уважали за профессиональный подход к решению всех задач, за неравнодушное отношение к людям и обостренное чувство ответственности за дело, которому она посвятила жизнь», — написал Сергей Ласунов.

Администрация района выразила соболезнования родным и близким Татьяны Губиной.

Напомним, пять дней назад администрация района сообщила, что в Мостовской ЦРБ скончался врач-уролог Виктор Денисенко, ему было 63 года. В некрологе не назвали причину смерти врача, однако указали, что его жизнь унесла пандемия.

Кроме того, в ноябре власти Кубани опубликовали список погибших от COVID-19 медицинских работников. В их числе была медсестра этой же больницы Людмила Кравченко.

Здравоохранение Коронавирус Медицина Мостовский район смерть Эпидемии

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