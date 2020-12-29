Два медика умерли за неделю в Мостовской районной больнице

Глава района сообщил в своем инстаграме, что 29 декабря скончалась врач-терапевт Мостовской ЦРБ Татьяна Губина . Женщина проработала в больнице 36 лет.

Свою трудовую деятельность медик начала в 1979 году. Она работала санитаркой в Детской больнице № 2, операционной санитаркой в детском ортопедо-травматологическом отделении краснодарской больнице скорой помощи, медсестрой детского отделения Динской ЦРБ и врачом-интерном в городской детской объединенной больнице Армавира.

В 1984 году, окончив Кубанский медицинский институт, Татьяна ГУбина начала работать врачом-педиатром в Мостовской ЦРБ. В 2018 году получила высшую квалификационную категорию по специальности «Терапия». С 2019 года женщина работала врачом-терапевтом в дневном стационаре поликлиники, а также врачом-терапевтом отделения сестринского ухода Узловской участковой больницы.