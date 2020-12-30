В Сочи риелтор упал с пятого этажа, когда показывал квартиру покупателям
В Адлерском районе Сочи мужчина выпал с балкона на пятом этаже многоэтажного дома
Инцидент произошел 28 декабря на улице Свердлова, когда риелтор демонстрировал жилье потенциальным покупателям.
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«Мужчина вышел на балкон квартиры, расположенной на пятом этаже дома, и по неосторожности выпал, — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УВД по Сочи. — По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего».
Представитель пресс-службы уточнил, что мужчина находится в одном из медицинских учреждений города.
Как писали Юга.ру, неделей ранее в Сочи ночью обрушился балкон массажного салона, пострадали три девушки.
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